Згідно зі статистикою Мінсоцполітики, понад 2,5 мільйони українських сімей мають житлові субсидії станом на початок жовтня 2021 року. Минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 мільйони сімей. Тобто цьогоріч півмільйона українців залишилось без субсидій.

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Розмір субсидії

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч в опалювальному сезоні середній розмір субсидії складатиме близько 1,9 – 2 тисячі гривень на домогосподарство.

Також нагадаємо, що з 1 жовтня були скасовані збільшені на 50% соціальні нормативи на житлові комунальні послуги при призначенні субсидії. Нормативи діятимуть лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.

Для отримання субсидії можна звернутись до:

представника територіальної громади або ЦНАПу,

органу соціального захисту населення,

відправити документи через "Укрпошту",

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

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На субсидію не мають права ті, хто: