Скільки українців мають субсидію
Згідно зі статистикою Мінсоцполітики, понад 2,5 мільйони українських сімей мають житлові субсидії станом на початок жовтня 2021 року. Минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 мільйони сімей. Тобто цьогоріч півмільйона українців залишилось без субсидій.
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Розмір субсидії
За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч в опалювальному сезоні середній розмір субсидії складатиме близько 1,9 – 2 тисячі гривень на домогосподарство.
Також нагадаємо, що з 1 жовтня були скасовані збільшені на 50% соціальні нормативи на житлові комунальні послуги при призначенні субсидії. Нормативи діятимуть лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.
Для отримання субсидії можна звернутись до:
- представника територіальної громади або ЦНАПу,
- органу соціального захисту населення,
- відправити документи через "Укрпошту",
- онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).
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На субсидію не мають права ті, хто:
- має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень;
- купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;
- купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.