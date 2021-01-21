У 2021 році держава зменшила видатки на субсидії. Але влада запевняє, що кількість отримувачів не зменшилася. Хто з українців зможе отримати субсидію, а для кого вона недосутпна?

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо, як отримати субсидію у 2021 році та через що її можна втратити.

Актуально Дві пенсії одночасно в Україні: хто та коли отримуватиме

Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть українці, чиїх доходів не вистачає на те, щоб сплачувати комунальні послуги. Для кожної сім’ї індивідуально розраховують обов'язковий платіж. Якщо сума за комунальні послуги перевищує цей платіж, то така сім’я має право на субсидію.

Як розраховується обов’язковий платіж

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою:

Щомісячний дохід на одну людину / Прожитковий мінімум / Коефіцієнт "2" х 15%



Субсидія – це різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем

Розрахуймо на прикладі. У домогосподарстві проживають двоє дорослих людей і хочуть оформити субсидію на початку опалювального сезону. Додаємо їх зарплату за 1-2 квартали (тобто з січня по червень). Припустимо, що чоловік отримує 2 500 гривень пенсії, а жінка ще працює і отримує 6 200 гривень зарплати або навпаки. Додаємо їхній дохід та ділимо на 2. Отримуємо 4 350 гривень. Ділимо їх на прожитковий мінімум (2 189), потім ділимо на 2 та множимо на 15%. Ми отримали обов’язковий відсоток платежу – 14,9%.

Це означає, що сім’я повинна заплатити 648 гривень за комунальні послуги, а решту компенсує держава.

Важливо Тарифи на газ у січні 2021 стрімко виросли: як уряд втрутився та знизив ціну

Яким чином ви отримуєте субсидії

Субсидію можна отримати готівкою, разом із пенсією (до 5 тисяч) або на картку (від 5 тисяч).

Хто не має права на субсидію

Якщо отримувач:

Заборгував оплату комуналки понад місяць на суму 340 гривень;

Має квартиру на 120 квадратних метрів або будинок на 200 метрів квадратних

Не повернув надміру виплачену суму субсидії за попередні періоди.​

Якщо хтось з сім’ї отримувача:

Протягом останнього року здійснив покупку на 50 тисяч гривень;

Не виплатив аліменти за 3 місяці;

Не має роботи, навчання та не є на обліку в Центрі зайнятості;

Має автомобіль, молодший за 5 років.



Хто не може отримати субсидію у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Як оформити субсидію

Щоб отримати субсидії потрібно подати такі документи:

Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, встановленими Мінсоцполітики.

У заяві потрібно заповнити особисті дані (адреса, паспортні дані, номер телефону тощо), вказати банківський рахунок чи відділення пошти для отримання грошей та заповнити дані про комунальні послуги та компанії, що їх вам надають. Нижче – зразок заяви.

У декларації потрібно вказати дані про матеріальний стан та інше:

Деталі про житло: площа, будинок;

Дані про осіб, які проживають у квартирі/будинку;

Дохід кожного із тих, хто проживає;

Наявність автомобілів;

Витрати за останні 12 місяців, які перевищують 50 тисяч гривень.

Детальніше про те, що потрібно вказувати у декларації дивіться у шаблоні.

З документами розібралися. Як їх подати?

Це можна зробити електронно. Для цього потрібно зайти на сайт Мінсоцполітики та надіслати документи на вказану електронну пошту. У свій кабінет можна увійти за допомогою електронної пошти, електронного цифрового підпису чи BankID. Вашу заяву та декларацію будуть вивчають і повідомлять про результат.

Якщо ви маєте право на субсидію та подали документи, ідентифікувавшись через цифровий підпис чи BankID, то вам призначать субсидію. Якщо ви ідентифікувалися через електронну пошту, то доведеться роздрукувати документи, підписати їх та віднести їх до органу соцполітику у вашому місті.

Перевірити, чи призначили вам субсидію онлайн, можна на сайті " Єдиного державного реєстру одержувачів субсидій". Для цього введіть свою адресу.

Як отримати електронний цифровий підпис? Для цього потрібно звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів і надати заповнену реєстраційну форму, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Повний перелік таких центрів — за



Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби, МВС та Приватбанк дозволяють отримати цифровий підпис безкоштовно. Інші можуть взяти за послугу від 100 до 200 гривень. Для цього потрібно звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів і надати заповнену реєстраційну форму, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Повний перелік таких центрів — за посиланням Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби, МВС та Приватбанк дозволяють отримати цифровий підпис безкоштовно. Інші можуть взяти за послугу від 100 до 200 гривень.

Як перевіряють одержувачів субсидій

У Мінсоцполітики нагадали, що одержувачів субсидій перевіряють: чи правильно вказали доходи, чи не приховали чогось, що забирає право на субсидію.

Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно,

– розповів радник міністра соціальної політики Миколи Шамбора.

Якщо виявили, що людина отримала субсидію, не маючи на те право, їй доведеться повернути гроші державі, навіть якщо вже витратила їх. У міністерстві додали, що у 2020 році коло тих, кого перевіряють, розширили.

Субсидія у бюджеті-2021

У держбюджеті-2021 заклали 36,6 мільярда гривень на виплату субсидій. Проте це менше, ніж у 2020 році. Спочатку у бюджеті-2020 заклали витрати на субсидії на рівні 48 мільярдів гривень, але в оновленому бюджеті у квітні їх врізали на 8,2 мільярда. У жовтні прийняли нові зміни до бюджету, врізавши субсидії до 37 мільярдів, що все одно більше, ніж планують у 2021 році.

Важливо Тарифи на електроенергію у 2021: що зміниться для населення

У Міністерстві фінансів зазначили, що у 2021 році близько 5 мільйонів сімей зможуть отримати субсидії. При цьому зменшення видатків із бюджету пояснюють підняттям мінімальної зарплати. Тобто кількість сімей, що претендує на субсидії, може не змінитися, але розмір субсидій зменшиться. Нагадаємо, що з 1 січня мінімальну зарплату підняли на 20% до 6 тисяч гривень.

Станом на листопад 2020 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували майже 3 мільйони домогосподарств. У порівнянні з листопадом попереднього року середній розмір субсидії зріс на 200-300%. У Києві це 1,5 тисячі гривень.