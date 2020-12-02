Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що зараз не варто розглядати можливість дефолту. Адже ні сценарію, ні інструментів для нього Україна наразі не має.

Можливість розгляду сценарію дефолту радник глави Офісу Президента та ексміністр економіки Тимофій Милованов прокоментував в інтерв'ю LB.ua.

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Навіть приблизно (не варто розглядати сценарій дефолту – 24 канал). Як це робити? Через які інструменти? До дефолту ще дожити треба,

– зазначив Милованов.

За його словами, аналітика щодо міжнародних та українських ринків істотно відрізняється.

"Міжнародні ринки ставлять оптимістичні прогнози по Україні, а внутрішні повзуть вниз. Це такий ефект. Я не кажу, правильний він чи ні. Але ринки зсередини зазвичай більш негативні", – додав ексміністр.

Милованов вважає, що ситуація в Україні наразі не є критичною. "Її треба відпрацювати, але вона не критична", – уточнив він.

Раніше Милованов заявляв, що українська економіка у випадку введення повного локдауну втратить у 3 рази менше, ніж під час весняного карантину.

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