Коли українець може вийти на пенсію: правила у 2022 році

8 січня 2022 , 08:10
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

З 1 січня 2022 року в Україні змінено вимоги до страхового стажу, який дозволяє населенню виходити на пенсію за віком. Однак, навіть, якщо українець має менше ніж 15 років стажу, при виході на пенсію у 65 років, він все одно може розраховувати на певну соцвиплату.

Вихід на пенсію у 2022 році

Пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого українцем відповідного страхового стажу, який становить 60, 63 та 65 років, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Варто прочитати Пенсійна реформа та СБУ: Стефанчук розповів про пріоритети Ради на 2022 рік

Вимоги до страхового стажу у 2022 році

  • З 1 січня по 31 грудня право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.
  • Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.
Нагадаємо! У 2021 році право на призначення пенсії за віком мали люди з 28-річним страховим стажем.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає

Якщо по досягненню 63 років пенсіонер не має мінімального страхового стажу, то він має право вийти на пенсію у 65 років. Такі пенсіонери будуть отримувати соціальну виплату, котра у січні становить 1 854 гривні. 

Зверніть увагу Середня пенсія вперше за 6 років перевищила прожитковий мінімум, – Мінсоцполітики

Корисно! Перевіряти дані про страховий стаж можна дистанційно, через вебпортал Пенсійного фонду України.

На які пенсії можуть розраховувати українці

Пенсії для українців зростатимуть поступово 2022 року. Це пов'язано з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Також виплати для пенсіонерів наступного року планують підвищувати у 12 етапів. 

Відтак, збільшать виплати українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю І, II та III групи, жінкам, віком понад 60 років (на 9% залежно від розміру пенсії), кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, 65-річним особам через зростання мінімалки.

Читайте Як змінюватимуться пенсії українців у 2022 році: дані з Держбюджету

Збільшення мінімальної пенсії

У березні передбачається також збільшення мінімальних пенсій. За наявності страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери віком 80+ отримуватимуть щонайменше 2 600 гривень, віком 75 – 80 років – 2500 гривень.

Голова Мінсоцполітики Лазебна про накопичувальну пенсію: дивіться відео

Автор: Дар'я Вереньова