Коли українець може вийти на пенсію: правила у 2022 році

Пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого українцем відповідного страхового стажу, який становить 60, 63 та 65 років, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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З 1 січня по 31 грудня право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає

У 2021 році право на призначення пенсії за віком мали люди з 28-річним страховим стажем.

Якщо по досягненню 63 років пенсіонер не має мінімального страхового стажу, то він має право вийти на пенсію у 65 років. Такі пенсіонери будуть отримувати соціальну виплату, котра у січні становить 1 854 гривні.

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На які пенсії можуть розраховувати українці

Перевіряти дані про страховий стаж можна дистанційно, через вебпортал Пенсійного фонду України.

Пенсії для українців зростатимуть поступово 2022 року. Це пов'язано з ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Також виплати для пенсіонерів наступного року планують підвищувати у 12 етапів.

Відтак, збільшать виплати українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю І, II та III групи, жінкам, віком понад 60 років (на 9% залежно від розміру пенсії), кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, 65-річним особам через зростання мінімалки.

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Збільшення мінімальної пенсії

У березні передбачається також збільшення мінімальних пенсій. За наявності страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери віком 80+ отримуватимуть щонайменше 2 600 гривень, віком 75 – 80 років – 2500 гривень.

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