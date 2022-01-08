Вихід на пенсію у 2022 році

Пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого українцем відповідного страхового стажу, який становить 60, 63 та 65 років, згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Вимоги до страхового стажу у 2022 році