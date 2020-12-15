Сума збитків від масштабних лісових пожеж та рекордної кількості ураганів в Атлантиці у 2020 році досягла 76 мільярдів доларів. Втім роком раніше ситуація була кращою. Тоді збитки від стихійних лих оцінили у 54 мільярди.

Загальні збитки страхової галузі у розмірі 83 мільярди доларів зробили 2020 рік п'ятим найвитратнішим роком з 1970 року. Про це пише швейцарська страхова компанія Swiss Re.

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Збитки були викликані рекордною кількістю сильних штормів, гроз, торнадо, повеней, градів та лісових пожеж у США,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про збитки від стихійних лих

У Каліфорнії, Орегоні і штаті Вашингтон сталося понад 800 лісових пожеж. Вони зруйнували тисячі будинків, споруд і приватних будівель, що викликало мільярди страхових випадків. Ще 20 мільярдів доларів страхових виплат здійснили після ураганів у Північній Атлантиці.

У Swiss Re вважають, що зміна клімату призведе до збільшення кількості стихійних лих, оскільки вологе повітря і підвищення температури створюють екстремальні погодні умови.

"Як і у випадку з COVID-19, зміна клімату стане серйозним випробуванням для глобальної стійкості. COVID-19 хоча б має граничний термін, а зміна клімату – ні, і нездатність "озеленити" відновлення світової економіки зараз призведе до збільшення витрат для суспільства в майбутньому", – сказав головний економіст компанії Жером Жан Хегелі.

Детальніше про наймасштабніші стихійні лиха 2020 року – читайте тут.