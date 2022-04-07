Стефанчук назвав санкції проти Росії, які докорінно змінять ситуацію
Європейський Союз готується до прийняття жорсткішого п'ятого пакету санкцій проти Росії. Проте Україні хотілося б його бачити ще більш розширеним.
Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 канал.
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Нам важливо зробити так економічно боляче Росії, щоб зупинити ту машину війни, яку вона розпочала проти України,
– заявив Стефанчук.
Яких санкцій очікує Україна
- Росію повинні повністю відключити від системи SWIFT, а не лише деякі банки, як це є зараз.
- Недостатньо лише ембарго на вугілля. Потрібне також газове та нафтове ембарго.
"В кожній тонні проданої нафти є краплі крові українських військових, українських невинних людей", – заявив спікер ВР.
Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу
Безпека важливіша за економіку
Стефанчук закликав Європу думати в першу чергу про безпеку, а тоді – про економіку. Він наголосив на важливості об'єднання світу у своїй санкційній підтримці. Адже лише так можна "переламати хребет" країні-агресорці та якісно змінити ситуацію.
П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії
- заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік;
- повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ – другий за величиною російський банк;
- заборона російським суднам доступу до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;
- подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;
- нова заборона на імпорт із Росії на суму 5,5 мільярда євро;
- заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
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