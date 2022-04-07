Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 канал.

До теми Щоб зупинити Путіна, потрібне газове і нафтове ембарго, – Кулеба

Нам важливо зробити так економічно боляче Росії, щоб зупинити ту машину війни, яку вона розпочала проти України,

– заявив Стефанчук.

Яких санкцій очікує Україна

Росію повинні повністю відключити від системи SWIFT , а не лише деякі банки, як це є зараз.

, а не лише деякі банки, як це є зараз. Недостатньо лише ембарго на вугілля. Потрібне також газове та нафтове ембарго.

"В кожній тонні проданої нафти є краплі крові українських військових, українських невинних людей", – заявив спікер ВР.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

Безпека важливіша за економіку

Стефанчук закликав Європу думати в першу чергу про безпеку, а тоді – про економіку. Він наголосив на важливості об'єднання світу у своїй санкційній підтримці. Адже лише так можна "переламати хребет" країні-агресорці та якісно змінити ситуацію.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік;

повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ – другий за величиною російський банк;

заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;

подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;

нова заборона на імпорт із Росії на суму 5,5 мільярда євро;

заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.

Важливо – Якщо не буде зброї, то це буде розглядатися Росією як дозвіл, – Зеленський: дивіться відео