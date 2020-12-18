З кожним роком вимоги для стажу, необхідного для виходу на пенсію, збільшуються. У 2021 році зросте не тільки стаж, але й пенсійний вік для жінок.

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо які умови для виходу на пенсію у 2021 році та на що можна очікувати, якщо ви ці умови не виконуєте.

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Хто може отримати пенсію у 2021

Для виходу на пенсію потрібно виконати дві умови: досягти певного віку та мати певний страховий стаж.

Вік виходу на пенсію

Наразі чоловіки виходять на пенсію у 60 років, а жінки на пів року раніше, проте пенсійний вік для жінок теж зросте до 60 років з 1 квітня 2021 року, згідно з законом.

У порівнянні з багатьома європейськими країнами українці виходять на пенсію раніше. До прикладу італійці та ісландці виходять на пенсію у 67 років. Проте це цілком обгрунтовано, адже тривалість життя у нас найнижча у Європі після Молдови – 72,5 роки за даними Worldometer.

Страховий стаж

У 2017 необхідний страховий стаж становив 15 років. Проте, починаючи з 2018, коли його підвищили до 25 років, він щороку збільшується на один рік. Кінцева мета – 35 років у 2028. У 2021 році необхідний страховий стаж становитиме 28 років.

Що таке страховий стаж? Це відрізок часу, коли роботодавець чи людина щомісячно вносила мінімальний страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина платила єдиний соціальний внесок. Наразі мінімальний ЄСВ становить 1 100 гривень, а у 2021 році – 1 320 гривень.

Перевірити який у вас страховий стаж можна на сайті ПФУ.

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Якщо стажу недостатньо – існує 3 варіанти як таки отримати пенсію в Україні.

Варіант 1. Вихід на пенсію пізніше

Якщо почекати ще 3 роки, то необхідний страховий стаж на 10 років менший, тобто у 2021 році страховий стаж для тих, хто виходить на пенсію у 63 роки становитиме 18 років.

Якщо у вас страхового стажу всього 15 років, то можна вийти на заслужену пенсію у 65 років.

Варіант 2. Докупити стаж

В Україні можна докупити страховий стаж, але ця покупка не з дешевих. Один рік стажу обійдеться у понад 30 тисяч гривень. Вартість купівлі стажу розраховується за такою формулою:

Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кількість місяців

Припустимо, ми купуємо 1 рік стажу: ЄСВ (1 320) * Коефіцієнт (2) * Кількість місяців (12) = 31 680 гривень.

У нашому матеріалі Стаж для пенсії: як купити, скільки коштує та кому це потрібно пояснюємо чи вигідно купувати стаж до пенсії.

Як купити стаж?

Потрібно звернутися у податковий орган за місцем проживання та надати такі документи:

Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Копія трудової книжки

Виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5)

Копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Сплатити за куплений стаж потрібно впродовж 10 календарних днів після підписання Угоди.

Варіант 3. Очікувати на соціальну пенсію

З 2021 року відбудуться певні зміни. З 2018 по 2020 роки можна було отримати тимчасову соціальну пенсію, якщо досягли пенсійного віку, але не маєте відповідного стажу. Розмір пенсії – прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Наразі це 1 769 гривень.

Пенсіонерам без стажу, які мають дохід, виплачуть різницю між доходом і соціальною пенсією. Тобто за умови, що пенсіонер має дохід у розмірі 1 тисячі гривень, він отримує від держави соціальну пенсію у розмірі 769 гривень. Якщо доходу немає зовсім – то пенсія становить 1 769 гривень.

Наукова співробітниця НАН Лідія Ткаченко розповіла в ефірі Українського радіо, що шанси щось отримати є у всіх, тому що у нас є й так звані соціальні пенсії.

Більшості людей це [скасування тимчасових пенсій – 24 канал] й не буде стосуватися. Усе ж у тих людей, які зараз виходять на пенсію, вистачає стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років,

– розповіла Ткаченко.

Людям, які досягли 65 років, але не мають достатньо стажу, або й зовсім його не мають, потрібно звертатися в органи соціального захисту, пояснює Лідія Ткаченко. Тоді їм призначається ця соціальна державна допомога для людей, які не набрали стажу.

Також люди можуть звернутися по допомогу як малозабезпечені, яку в Україні одержують близько 2,5 мільйони осіб.

Що відомо про пенсійну реформу в Україні

На українців, які ще навіть не замислюються про пенсію, може очікувати зовсім інша система нарахування пенсії. Наразі в Україні намагаються впроваджувати пенсійну реформу, щоправда, дуже повільно.

Пенсійна реформа передбачає три рівні. Ми на першому. Це солідарна пенсія. Пенсіонерам виплачують гроші із Пенсійного фонду, який наповнюють люди, що працюють.

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Другий рівень – це накопичувальна система пенсійного страхування. Суть в тому, що частину внесків вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд. Другий рівень – перехідний, оскільки не можна за один день перейти на зовсім нову систему пенсійних виплат.

Третій, останній рівень, передбачає добровільні внески. Українці самі будуть відповідальні за своє майбутнє. Вони вноситимуть суми, які самі вирішать за потрібне, у недержавні пенсійні фонди на свій рахунок. В Україні вже існують кілька десятків недержавних пенсійних фондів.