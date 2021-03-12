Іпотека дешевшає: у НБУ пояснили чому падають ставки

Джерело:Національний банк України
Обсяг нової іпотеки збільшився на 8% від січня 2020 року – проти січня 2021 року. Про це свідчать результати останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, про що повідомила пресслужба Національного банку України.
Пресслужба НБУ відмітила, що у січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. Адже у січні 2021 року банки видали 444 іпотечні кредити на загальну суму 326 мільйонів гривень.
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За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8% (у грудні 2020 року – 14%), на первинному – 15,9% (у грудні – 16,9%),
– НБУ.
Варто зазначити, що зріс й середній розмір кредиту на купівлю житла. Так, якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тисячі гривень, то в січні 2021 року сума вже сягала 734 тисячі гривень.
На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тисячі гривень, вторинної – 708 тисячі гривень,
– відзначають у НБУ.
Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.
Варто зазначити, що такі результати опитування свідчать про те, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований, оскільки 5 банків уклали понад 85% нових угод (278 мільйонів гривень).
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано: