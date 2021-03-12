Обсяг нової іпотеки збільшився на 8% від січня 2020 року – проти січня 2021 року. Про це свідчать результати останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, про що повідомила пресслужба Національного банку України.

Опитування НБУ

Пресслужба НБУ відмітила, що у січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. Адже у січні 2021 року банки видали 444 іпотечні кредити на загальну суму 326 мільйонів гривень.

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За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8% (у грудні 2020 року – 14%), на первинному – 15,9% (у грудні – 16,9%),

– НБУ.

Якщо порівняти з груднем 2020 року, то обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85% рік до року.

Розмір кредиту на купівлю житла

Варто зазначити, що зріс й середній розмір кредиту на купівлю житла. Так, якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тисячі гривень, то в січні 2021 року сума вже сягала 734 тисячі гривень.

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тисячі гривень, вторинної – 708 тисячі гривень,

– відзначають у НБУ.

Результати опитування

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.

Варто зазначити, що такі результати опитування свідчать про те, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований, оскільки 5 банків уклали понад 85% нових угод (278 мільйонів гривень).

Де найбільше було видано кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано:

в місті Києві – 135 договорів на 130,6 мільйона гривень (40% від загальної суми);

в Київській області – 59 договорів на 51,6 мільйона гривень (16% від загальної суми);

у Харківській області – 53 договори на загальну суму майже 37 мільйонів гривень (11% від загальної суми);

у Львівській області – 24 договори на 20 мільйонів гривень;

у Дніпропетровській області – 29 договорів на 14,7 мільйона гривень.

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