Республіканці повинні припинити "грати в російську рулетку" з американською економікою. Вони ставлять США під загрозу дефолту, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

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Надійність цінних паперів може підірватись

Глава Білого дому зазначив, що нездатність підняти стелю держборгу поставить під сумнів готовність Конгресу виконувати зобов'язання, які у США вже прийняли, а не нові.

Це підірве надійність цінних паперів Міністерства фінансів, а також загрожуватиме статусу долара як світової резервної валюти,

– заявив президент США.

Водночас Джо Байден додав, що не може гарантувати того, що дефолту США за борговими зобов'язаннями не відбудеться.

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