Старт опалювального сезону перебуває під загрозою, – "Нафтогаз"
Джерело:"Нафтогаз"
У компанії "Нафтогаз" повідомили, що вчасний старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою. Усе через низьку активність виробників тепла щодо укладення 3-річних угод на закупівлю газу.
У компанії звернулися до теплокомуненерго та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з власними котельнями з проханням: просять прискорити подачу відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу.
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Початок опалювального сезону – під загрозою
Місцевим органам влади та іншим власникам підприємств теплопостачання важливо вчасно прийняти рішення і взяти на контроль контрактування обсягів газу, необхідних для вчасного початку і стабільного проходження опалювального сезону,
– йдеться в повідомленні.
Станом на 26 серпня 3-річні угоди на постачання газу з "Нафтогазом" уклали 493 виробники тепла. Це приблизно 45% підприємств, які отримували газ від компанії в попередньому опалювальному сезоні. Наразі до "Нафтогазу" для укладення контрактів звернулися 572 підприємства ТКЕ та ОСББ.
Компанії-лідери та аутсайдери за укладеними договорами
- Окрім Волинської області, в якій мають договори всі 7 підприємств, які виробляють тепло і гарячу воду і співпрацювали з "Нафтогазом" у 2020 році, в першу трійку лідерів за динамікою укладення угод увійшли Хмельниччина та Черкащина. Там 96,3% і 76,9% підприємств, які традиційно співпрацюють з компанією, вже уклали контракти на закупівлю газу.
- Найкращу динаміку протягом останніх днів демонструє Київська область – там з'явилися 3 нових контрагенти. По 2 клієнти уклали угоди з "Нафтогазом" в Харківській і Хмельницькій областях, по 1 – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях і в Києві.
- Перелік регіонів, в яких фіксують низькі показники договірної роботи, залишився без змін: Закарпатська, Полтавська, Харківська та Одеська області. Там кількість угод не перевищує третини від потенційно можливих.
У компанії також нагадали, що вартість газу на міжнародних ринках продовжує зростати. Гуртова ціна в Україні більш ніж у 2 рази перевищує пропозицію від "Нафтогазу" у межах 3-річних контрактів для ТКЕ та ОСББ з власними котельнями.
Опалювальний сезон в Україні: попередні заяви
- На початку липня 2021 року прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021 – 2022 років почнеться вчасно. Він уточнив, що Україна накопичила 16 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 мільйона тонн вугілля.
- У Міненерго зазначили що до старту опалювального сезону хочуть накопичити в підземних газосховищах 19 – 20 мільярдів кубометрів газу.
- Опалювати будівлі зазвичай починають у другій половині жовтня.