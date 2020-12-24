Старі долари (до 2013 року випуску) начебто обмінюватимуть за нижчим курсом ніж новіші, – таку інформацію почали поширювати в деяких українських містах. Чи дійсно "молодші" гроші є дорожчі за "старіші"?

Журналісти 24 каналу звернулись в Національний банк аби дізнатись, чи впливає дата випуску доларів на їх вартість.

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Доларова паніка

Оскільки громадяни традиційно не довіряють державі у питанні накопичення статків, купівля іноземної валюти, передусім – доларів, є найпопулярнішим серед українців видом "інвестицій на чорний день". Втім, і тут є підводні течії.

"Швидко міняйте долари, які випущені до 2013 року на нові, бо в обмінниках таку валюту через пару місяців обмінюватимуть за нижчим курсом, а згодом нею взагалі перестануть розраховуватись", – таку інформацію розповсюджували за допомогою "сарафанного радіо" в Бахмуті, що на Донеччині на початку 2020 року.

Не довго думаючи, місцеві жителі побігли в банки аби поміняти стареньку валюту на новеньку. Щоправда, робити такий обмін там не поспішали. Єдине, що пропонували – здавайте старішу валюту та купуйте новішу, звісно за умови, що на момент продажу, потрібні купюри будуть в наявності.

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Щоправда, при таких маніпуляціях людина втрачала на обмінному курсі (здаються долари за нижчим курсом, ніж купуються).

Як наслідок, люди втратили гроші при спробі "оновлення".



Цінність валюти не залежить від року її випуску / Фото 24 каналу

Пояснення Нацбанку

Аби дізнатись чи залежить курс валют від віку купюри, журналіст звернулась в Нацбанк, де нам розповіли, що банк (філія, відділення) зобов’язаний здійснювати касові операції лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.

За інформацією Бюро гравіювання та друку США, банкноти всіх номіналів доларів США, що випускались Федеральною резервною системою з 1914 року по сьогодні, залишаються законним платіжним засобом незалежно від того, коли вони були випущені,

– наголосили в пресслужбі НБУ.

Крім того, банкам, небанківським фінансовим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти.

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Таким чином, долари США старого зразка повинні без обмежень прийматися банками та небанківськими фінансовими установами України. Тож немає жодних підстав для їх обміну на банкноти нового зразка.

До того ж, операція з обміну банками або небанківськими фінансовими установами банкнот іноземної валюти старого зразка на банкноти нового зразка не передбачається відповідним положенням. Оскільки вона не належить до переліку валютно-обмінних операцій, визначених у цьому положенні.

Справжні банкноти чи ні?

Трапляється, що люди плутають старі гроші з підробками. Насправді, якщо людина засумнівалась щодо справжності валюти, вона може звернутись до будь-якого банку задля того аби підозрілу купюру оформити для проведення дослідження Національним банком України.



Статистика щодо кількості готівки / НБУ

Для цього потрібно заповнити заяву, на підставі якої оформляється довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

Дослідження іноземних банкнот, які підозрюють у несправжності, здійснюється безкоштовно. На це потрібно 5 робочих днів, починаючи з наступного дня після їх отримання експертами Національного банку України.

Іноземні купюри, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження, Нацбанк повертає банку (філії, відділенню), який має повернути їх пред’явникам або за їх бажанням прийняти для здійснення касових операцій.

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Якщо людина сама виявить у своєму гаманці іноземну фальшиву купюру, вона має негайно повідомити про це в поліцію та написати відповідну заяву. В ній необхідно описати обставини, суми, а бажано й контакти людей, від яких були отримані фальшивки.

В поліції заведуть справу, також мають провести спеціальні експертизи і розслідування. Якщо гроші за результатами перевірки виявляться справжніми, клієнту подзвонять з банку або поліцейської дільниці і віддадуть банкноти на руки чи зарахують на рахунок. Якщо гроші виявляться фальшивими, є можливість стягнути збитки з того, від кого ці гроші отримані, але зробити це можливо буде тільки на етапі судового процесу.