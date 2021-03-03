Після потужних морозів: в українських газосховищах – рекордні запаси

Джерело:"Укртрансгаз"
Весна для газосховищ в Україні розпочинається з рекордними запасами. Станом на 1 березня там зберігається понад 18 мільярдів кубічних метрів природного газу.
Цей показник не лише на 13% перевищує рівень того ж періоду у 2020 році. А й також є найвищим рівнем наповнення, починаючи від 2011 року.
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Як пояснив в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома, лютий у 2021 році став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу.
Запаси природного газу в Україні / Інфографіка "Нафтогазу"