Після потужних морозів: в українських газосховищах – рекордні запаси

Весна для газосховищ в Україні розпочинається з рекордними запасами. Станом на 1 березня там зберігається понад 18 мільярдів кубічних метрів природного газу.

Цей показник не лише на 13% перевищує рівень того ж періоду у 2020 році. А й також є найвищим рівнем наповнення, починаючи від 2011 року.

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Активний відбір газу в лютому

Як пояснив в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома, лютий у 2021 році став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу.

Показник за цей місяць став найвищим за попередні 8 років.

Йому вдалося досягнути позначки аж у 2,9 мільярда кубічних метрів газу.

кубічних метрів газу. Це – у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Впродовж 6 – 21 лютого зі сховищ відбирали понад 100 мільйонів кубометрів газу щодоби.



Запаси природного газу в Україні / Інфографіка "Нафтогазу"

Варто зауважити, що всі вищезгадані показники – без урахування запасів Вергунського підземного сховища газу, яке розташоване на території окупованої Донеччини.