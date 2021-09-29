Таку заяву зробив лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер. За його словами, тимчасовий бюджет можуть прийняти вже 29 вересня.

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У США можуть прийняти короткостроковий бюджет

Ми можемо швидко схвалити цю міру (про тимчасовий бюджет – 24 канал) і відправити її в Палату представників,

– зазначив Шумер.

Він додав, що це потрібно, аби документ доставили до столу президента Джо Байдена того, як фінансування закінчиться, тобто до кінця робочого дня 30 вересня. Якщо цього не станеться, робота уряду частково зупиниться.

Шумер також наголосив на тому, що у США є багато критичних проблем, які треба вирішити, тому останнє, що потрібно американському народу, – це закриття уряду.

Що таке "шатдаун" Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауну" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.



Така загроза виникає, коли республіканці й демократи в Конгресі не встигають вчасно домовитися щодо щорічних асигнувань при підготовці бюджету. Інша ситуація – американський президент відмовляється підписати відповідний законопроєкт.

Причина виникнення загрози "шатдауну" цього разу

Днями Палата представників з демократичною більшістю схвалила проміжний бюджетний пакет. Він міг би забезпечити повноцінне фінансування уряду до 3 грудня.

Однак республіканська меншість в Сенаті заблокувала його. Це сталося через виступ проти додаткової умови, включеної до проєкту демократами, – про підвищення стелі щодо федерального державного боргу США до рівня, на якому він опиниться в грудні 2022 року.

Зверніть увагу! Востаннє у США "шатдаун" стався у 2018 році. Тоді держслужбовці були змушені піти у відпустку на рекордні 35 днів.