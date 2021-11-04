У США згортають антикризові заходи та масовий "друк" грошей

У США почали згортати антикризові програми викупу активів, про що заявила Федеральна резервна система країни. Вже з листопада регулятор зменшить обсяги викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів на 15 мільярдів доларів.

Згортання антикризових програм

У заяві ФРС зазначено, що регулятор готовий коригувати темпи згортання програми за потребою. Однак нині передбачаються такі темпи скорочення обсягу викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів:

у листопаді – зі 120 до 105 мільярдів доларів;

у грудні передбачається прискорення темпів скорочення програми до 90 мільярдів доларів.

Варто прочитати Буде краще, ніж очікували: Oxford Economics спрогнозував курс долара на 3 роки

Таким чином, наприкінці листопада регулятор наростить свої запаси казначейських цінних паперів не менш як на 70 мільярдів доларів, а цінних паперів – не менш як на 35 мільярдів доларів.

Що стосується рівня відсоткової ставки за федеральними кредитними коштами, то він буде в діапазоні від 0% до 0,25% річних.

Також передбачається досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

Обсяги скупки активів

Оновить свій макроекономічний прогноз наступного разу регулятор на засідання 15 грудня цього року.

Видання The Wall Street Journal зазначило, що скорочення обсягів скупки активів – перший крок до завершення програми агресивної підтримки економіки та ринків, яку розгорнула ФРС від початку пандемії у березні 2020 року.

З березня 2020 року загальна вартість паперів у розпорядженні ФРС зросла більш ніж удвічі – приблизно до 8 трильйонів доларів.

Індекс долара

Індекс долара після публікації комюніке Комітету з операцій на відкритому ринку та пресконференції Джерома Павелла впав у область мінімумів попереднього дня та стримується підтримкою 93,80 пунктів.