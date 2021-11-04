Таким чином, наприкінці листопада регулятор наростить свої запаси казначейських цінних паперів не менш як на 70 мільярдів доларів, а цінних паперів – не менш як на 35 мільярдів доларів.

Що стосується рівня відсоткової ставки за федеральними кредитними коштами, то він буде в діапазоні від 0% до 0,25% річних.

Також передбачається досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі.

Оновить свій макроекономічний прогноз наступного разу регулятор на засідання 15 грудня цього року.