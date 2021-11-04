Згортання антикризових програм
У заяві ФРС зазначено, що регулятор готовий коригувати темпи згортання програми за потребою. Однак нині передбачаються такі темпи скорочення обсягу викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів:
- у листопаді – зі 120 до 105 мільярдів доларів;
- у грудні передбачається прискорення темпів скорочення програми до 90 мільярдів доларів.
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Обсяги скупки активів
Видання The Wall Street Journal зазначило, що скорочення обсягів скупки активів – перший крок до завершення програми агресивної підтримки економіки та ринків, яку розгорнула ФРС від початку пандемії у березні 2020 року.
З березня 2020 року загальна вартість паперів у розпорядженні ФРС зросла більш ніж удвічі – приблизно до 8 трильйонів доларів.
Індекс долара
Індекс долара після публікації комюніке Комітету з операцій на відкритому ринку та пресконференції Джерома Павелла впав у область мінімумів попереднього дня та стримується підтримкою 93,80 пунктів.