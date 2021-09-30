США закликали Росію наростити постачання газу до Європи через Україну

Європі в умовах низького рівня запасів газу в сховищах і швидкої зими необхідно диверсифікувати джерела поставок газу. Серед виходів – нарощування газового транзиту через Україну.

Принаймні на цьому наполягають у Штатах. Таку заяву зробив посол США в Москві Джон Салліван.

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Відмова може вдарити по енергобезпеці

Нижчий, ніж зазвичай, рівень запасів газу в сховищах свідчить про необхідність диверсифікації енергопостачань для задоволення енергетичних потреб Європи. Такою є політика США у газових питаннях.

Вона полягає в тому, щоб в цей вирішальний момент енергопереходу активно брати участь в підвищенні рівня енергобезпеки в Європі.

Водночас у США вірять заявам Росії, що у неї вдосталь газу, щоб задовольнити енергетичні потреби Європи.

Ми у це віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якій зараз є досить газопровідних потужностей, не використовуючи" Північний потік-2",

– заявив Салліван.

Дипломат зазначив: Штати турбує відмова від цього кроку. Вона може вдарити по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу.

Зменшення обсягів транзиту Росією: коротко

Оператор ГТС України пропонував на аукціоні збільшити транзитні потужності у жовтні 2021 року.

З результатів аукціонів бронювання поставок газу на жовтень стало відомо, що "Газпром" відмовився це робити.

У Кремлі запевнили, що нібито готові виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу в Європу, але потрібно спочатку його весь купити.