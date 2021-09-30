Принаймні на цьому наполягають у Штатах. Таку заяву зробив посол США в Москві Джон Салліван.

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Відмова може вдарити по енергобезпеці

Нижчий, ніж зазвичай, рівень запасів газу в сховищах свідчить про необхідність диверсифікації енергопостачань для задоволення енергетичних потреб Європи. Такою є політика США у газових питаннях.

Вона полягає в тому, щоб в цей вирішальний момент енергопереходу активно брати участь в підвищенні рівня енергобезпеки в Європі.

Водночас у США вірять заявам Росії, що у неї вдосталь газу, щоб задовольнити енергетичні потреби Європи.

Ми у це віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якій зараз є досить газопровідних потужностей, не використовуючи" Північний потік-2",

– заявив Салліван.

Дипломат зазначив: Штати турбує відмова від цього кроку. Вона може вдарити по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу.

Зверніть увагу! Раніше Сполучені Штати уже закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну. У Кремлі це розцінили як засіб пропаганди – зі знаком "мінус".

Зменшення обсягів транзиту Росією: коротко