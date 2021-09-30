Принаймні на цьому наполягають у Штатах. Таку заяву зробив посол США в Москві Джон Салліван.
Цікава думка Змова проти України: Москва використовує Будапешт у своїх газових іграх
Відмова може вдарити по енергобезпеці
Нижчий, ніж зазвичай, рівень запасів газу в сховищах свідчить про необхідність диверсифікації енергопостачань для задоволення енергетичних потреб Європи. Такою є політика США у газових питаннях.
Вона полягає в тому, щоб в цей вирішальний момент енергопереходу активно брати участь в підвищенні рівня енергобезпеки в Європі.
Водночас у США вірять заявам Росії, що у неї вдосталь газу, щоб задовольнити енергетичні потреби Європи.
Ми у це віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якій зараз є досить газопровідних потужностей, не використовуючи" Північний потік-2",
– заявив Салліван.
Дипломат зазначив: Штати турбує відмова від цього кроку. Вона може вдарити по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу.
Зменшення обсягів транзиту Росією: коротко
- Оператор ГТС України пропонував на аукціоні збільшити транзитні потужності у жовтні 2021 року.
- З результатів аукціонів бронювання поставок газу на жовтень стало відомо, що "Газпром" відмовився це робити.
- У Кремлі запевнили, що нібито готові виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу в Європу, але потрібно спочатку його весь купити.