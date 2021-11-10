Про рекордну за останні 30 років інфляцію у Сполучених Штатах видання повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства праці.

Раніше Інфляція у США зростає: ціни оновили одинадцятирічний рекорд

Рекордна інфляція у США

Протягом жовтня споживчі ціни у США підвищилися на 0,9%, хоча прогнозували зростання на рівні 0,6%. У результаті у жовтні інфляція сягнула 6,2%. Востаннє такий рівень фіксували ще у 1990 році.

Основним драйвером для зростання інфляції стало подорожчання палива. Ціни на бензин зросли на 49% за останній рік і перебувають на максимумі з 2014 року, а широкий індекс вартості енергоносіїв додав 30% за 12 місяців, чого в США не було протягом останніх 16 років.

Водночас базова інфляція, яка не враховує цін на енергоносії та продовольство, прискорилася до 4,6% і також оновила максимум за 30 років.

Перспективи подальшого зростання цін

Економіст ING Джеймс Найтлі заявив, що інфляція в США продовжить розганятися найближчими місяцями.

Федеральний резерв муситиме стримувати її та, ймовірно, вдаватиметься до жорсткішої монетарної політики. Йдеться про згортання майже нульових відсоткових ставок та швидше скорочення викупу облігацій.

Однак у Мінфіні та Федеральній резервній системі сподіваються, що зростання цін тимчасове і пов'язане насамперед з пандемією коронавірусу.