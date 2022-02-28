Нові санкції: США заборонили операції з Центробанком Росії

Адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти російського центрального банку. Це фактично забороняє американцям вести будь-які справи з банком, а також заморожує активи в Сполучених Штатах.

Нові обмеження також будуть стосуватися Фонду національного багатства Росії та Міністерства фінансів Росії. Нові санкції набудуть чинності негайно.

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Ми хотіли запровадити санкції до того, як наші фінансові ринки відкриються. Тому що протягом вихідних ми дізналися від наших партнерів, що російський центральний банк намагається перемістити активи,

– розповів чиновник в коментарі CNBC.

Він додав, що поки Путін продовжуватиме своє вторгнення в Україну, США продовжать відкидати російську економіку назад.

Інші санкції США

США також додають до санкційного списку Кирила Дмитрієва, іншого союзника Путіна, а також очолюваний Дмитрієвим фонд прямих інвестицій.

Нагадаємо, що країни ЄС, Велика Британія, Канада та Японія вже ввели санкції проти центрального банку Росії, обмеживши можливість Росії використовувати резерви центрального банку.

Крім того, міжнародні партнери України домовилися вилучити ключові російські банки з міжнародної системи SWIFT.

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