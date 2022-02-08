США та ЄС готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні

Євросоюз і США заявили про готовність розглянути нові маршрути постачання газу в Україну. Адже країна є стратегічним транзитером ресурсу для ЄС.

У підсумковій заяві засідання енергетичної Ради США – ЄС підтвердили, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як Євросоюзу, так і Сполучених Штатів.

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Захід готовий розглянути нові газові маршрути для України

"Рада висловила тверду підтримку сильній і стійкій Україні", – йдеться у заяві. США та ЄС також зазначили, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України. Вона є стратегічним транзитером газу для ЄС.

Тому Євросоюз має продовжувати сприяти інтеграції України в енергетичний ринок ЄС з метою

покращення енергетичної безпеки України;

прискорення її декарбонізації та переходу на чисту енергію;

розширення її потенціалу для експорту чистої енергії.

Рада висловила постійну підтримку вивченню нових маршрутів транзиту газу та пропускної спроможності (постачання – 24 канал) з ЄС в Україну,

– наголошують у документі.

Крім того, там заявили, що важливо продовжувати підтримку процесу синхронізації електричних мереж України та Молдови з Континентально-європейською мережею.

Транзит газу через ГТС України: що відомо

У січні 2022 року транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він становив 1,66 мільярда кубометрів.

За підсумками 2021 року транзит газу з Росії становив 41,7 мільярда кубометрів при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 мільярда кубометрів (для точок входу з Росії) і 45,8 мільярда кубометрів (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу – 91%.

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