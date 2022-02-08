США та ЄС готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні

8 лютого 2022 , 09:12
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Джерело:

сайт Держдепартаменту США

Євросоюз і США заявили про готовність розглянути нові маршрути постачання газу в Україну. Адже країна є стратегічним транзитером ресурсу для ЄС.

У підсумковій заяві засідання енергетичної Ради США – ЄС підтвердили, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як Євросоюзу, так і Сполучених Штатів.

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Захід готовий розглянути нові газові маршрути для України

"Рада висловила тверду підтримку сильній і стійкій Україні", – йдеться у заяві. США та ЄС також зазначили, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України. Вона є стратегічним транзитером газу для ЄС.

Тому Євросоюз має продовжувати сприяти інтеграції України в енергетичний ринок ЄС з метою

  • покращення енергетичної безпеки України;
  • прискорення її декарбонізації та переходу на чисту енергію;
  • розширення її потенціалу для експорту чистої енергії.

Рада висловила постійну підтримку вивченню нових маршрутів транзиту газу та пропускної спроможності (постачання – 24 канал) з ЄС в Україну,
– наголошують у документі.

Крім того, там заявили, що важливо продовжувати підтримку процесу синхронізації електричних мереж України та Молдови з Континентально-європейською мережею.

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Автор: Наталія Пристанська