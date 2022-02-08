У підсумковій заяві засідання енергетичної Ради США – ЄС підтвердили, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як Євросоюзу, так і Сполучених Штатів.

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Захід готовий розглянути нові газові маршрути для України

"Рада висловила тверду підтримку сильній і стійкій Україні", – йдеться у заяві. США та ЄС також зазначили, що енергетична безпека є життєво важливою для суверенної України. Вона є стратегічним транзитером газу для ЄС.

Тому Євросоюз має продовжувати сприяти інтеграції України в енергетичний ринок ЄС з метою

покращення енергетичної безпеки України,

прискорення її декарбонізації та переходу на чисту енергію,

розширення її потенціалу для експорту чистої енергії.

Рада висловила постійну підтримку вивченню нових маршрутів транзиту газу та пропускної спроможності (постачання – 24 канал) з ЄС в Україну,

– наголошують у документі.

Крім того, там заявили, що важливо продовжувати підтримку процесу синхронізації електричних мереж України та Молдови з Континентально-європейською мережею.

Транзит газу через ГТС України: що відомо

У січні 2022 року транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він становив 1,66 мільярда кубометрів.

За підсумками 2021 року транзит газу з Росії становив 41,7 мільярда кубометрів при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 мільярда кубометрів (для точок входу з Росії) і 45,8 мільярда кубометрів (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдову). "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу – 91%.

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