Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Skyrizon. У відомстві вважають, що ця китайська компанія становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Раніше Skyrizon стала інвестором української "Мотор Січі".

У перелік потрапили близько 100 компаній

Загалом до переліку потрапили близько 100 компаній, проти яких застосовуватимуть обмеження. Про це інформує сайт Міністерства торгівлі США.

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Для експорту, реекспорту або передачі товарів цим компаніям необхідна ліцензія.

Skyrizon і її прагнення отримувати і впроваджувати іноземні військові технології являють собою серйозну загрозу для національної безпеки і інтересів зовнішньої політики США. Цей крок є попередженням експортній спільноті про значні зв'язки Skyrizon з Народно-визвольною армією Китаю,

– заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

Що відомо про відносини Skyrizon з "Мотор Січчю":

У 2018 акції "Мотор Січі" були заарештовані після клопотання СБУ. Справа стосувалась держзради за спроби диверсії.

У серпні 2020 року у групі компаній DCH, яка належить Олександру Ярославському, заявили про співпрацю з Skyrizon.

Домовленість стосувалась "Мотор Січі" – однієї з провідних компаній з виробництва ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. Саме це підприємство Ярославський планував розвивати з китайцями.

Антимонопольний комітет України відмовив у покупці "Мотор Січі".

У грудні 2020 року китайські інвестори заявили, що звернуться до міжнародного арбітражного проти України.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо про запровадження США санкцій проти 7 китайських компаній, які співпрацюють з оборонною галуззю. У перелік потрапив відомий виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi та авіабудівник Comac.