США ввели експортні обмеження для китайських технологічних компаній

Міністерство торгівлі США запровадило обмеження для 12 китайських техкомпаній. Міністр торгівлі Джина Раймондо розповіла, що компанії потрапили до "чорного списку" з міркувань національної безпеки.

"Чорний список" китайських техкомпаній

Загалом у так званому "чорному списку" США опинилось 12 техкомпаній з Китаю. Причиною експортних обмежень – загроза національної безпеки. Міністр торгівлі Джина Раймондо наголосила, що міжнародна торгівля та комерція не повинні нести ризиків національної безпеки країни.

Цікаво Ляпас від США: до чого призведе бойкот Олімпіади в Китаї

У чому підозрює США китайські техкомпанії

Вісім техкомпаній підозрюються американською владою у допомозі китайським військовим у галузі квантових обчислень. Передбачається, що вони намагалися придбати або купували американську продукцію "на підтримку військових додатків", чим сприяли зусиллям китайських військових.

Інші три компанії, пов'язані з Corad Technology (китайський фігурант списку з 2019 року), брали участь у продажах технологій зі США та інших західних країн для військових та космічних програм Ірану, компаніям Північної Кореї та урядовим та оборонним підприємствам КНР.

Інші учасники "чорного списку" США

За участь у роботі з ядерної та балістичної ракетної програми Ісламабаду до списку потрапило 16 компаній та фізичних осіб з Китаю та Пакистану.

Загалом до списку, станом на 24 листопада, було додано 27 юридичних та фізичних осіб з Китаю, Пакистану, Росії, Японії та Сінгапуру.

Торгові обмеження США

США вважають, що китайські компанії збирають конфіденційні відомості на користь Народно-визвольної армії КНР. Китай своєю чергою заявив, що не займається промисловим шпигунством у США.

Список Міністерства торгівлі накладає торгові обмеження на фізичних та юридичних осіб, які, за оцінкою американської сторони:

займаються діяльністю, спрямованою проти інтересів національної безпеки та зовнішньої політики країни;

порушують етичні норми.

Міністерство торгівлі віддане ефективному використанню експортного контролю для захисту нашої національної безпеки,

– зазначає у заяві Раймондо.

Для експорту американських товарів або їх передачі всередині США на користь учасників списку американські компанії мають отримувати спеціальну ліцензію. У міністерстві розповіли, що видаватиметься вона з "презумпцією відмови".