"Чорний список" китайських техкомпаній

Загалом у так званому "чорному списку" США опинилось 12 техкомпаній з Китаю. Причиною експортних обмежень – загроза національної безпеки. Міністр торгівлі Джина Раймондо наголосила, що міжнародна торгівля та комерція не повинні нести ризиків національної безпеки країни.

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У чому підозрює США китайські техкомпанії

Вісім техкомпаній підозрюються американською владою у допомозі китайським військовим у галузі квантових обчислень. Передбачається, що вони намагалися придбати або купували американську продукцію "на підтримку військових додатків", чим сприяли зусиллям китайських військових.

Інші три компанії, пов'язані з Corad Technology (китайський фігурант списку з 2019 року), брали участь у продажах технологій зі США та інших західних країн для військових та космічних програм Ірану, компаніям Північної Кореї та урядовим та оборонним підприємствам КНР.

Важливо! США вважають, що китайські компанії збирають конфіденційні відомості на користь Народно-визвольної армії КНР. Китай своєю чергою заявив, що не займається промисловим шпигунством у США.

Інші учасники "чорного списку" США

За участь у роботі з ядерної та балістичної ракетної програми Ісламабаду до списку потрапило 16 компаній та фізичних осіб з Китаю та Пакистану.

Загалом до списку, станом на 24 листопада, було додано 27 юридичних та фізичних осіб з Китаю, Пакистану, Росії, Японії та Сінгапуру.

Торгові обмеження США

Список Міністерства торгівлі накладає торгові обмеження на фізичних та юридичних осіб, які, за оцінкою американської сторони:

займаються діяльністю, спрямованою проти інтересів національної безпеки та зовнішньої політики країни;

порушують етичні норми.

Міністерство торгівлі віддане ефективному використанню експортного контролю для захисту нашої національної безпеки,

– зазначає у заяві Раймондо.

Для експорту американських товарів або їх передачі всередині США на користь учасників списку американські компанії мають отримувати спеціальну ліцензію. У міністерстві розповіли, що видаватиметься вона з "презумпцією відмови".