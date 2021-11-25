"Чорний список" китайських техкомпаній
Загалом у так званому "чорному списку" США опинилось 12 техкомпаній з Китаю. Причиною експортних обмежень – загроза національної безпеки. Міністр торгівлі Джина Раймондо наголосила, що міжнародна торгівля та комерція не повинні нести ризиків національної безпеки країни.
Цікаво Ляпас від США: до чого призведе бойкот Олімпіади в Китаї
У чому підозрює США китайські техкомпанії
Вісім техкомпаній підозрюються американською владою у допомозі китайським військовим у галузі квантових обчислень. Передбачається, що вони намагалися придбати або купували американську продукцію "на підтримку військових додатків", чим сприяли зусиллям китайських військових.
Інші три компанії, пов'язані з Corad Technology (китайський фігурант списку з 2019 року), брали участь у продажах технологій зі США та інших західних країн для військових та космічних програм Ірану, компаніям Північної Кореї та урядовим та оборонним підприємствам КНР.
Інші учасники "чорного списку" США
- За участь у роботі з ядерної та балістичної ракетної програми Ісламабаду до списку потрапило 16 компаній та фізичних осіб з Китаю та Пакистану.
- Загалом до списку, станом на 24 листопада, було додано 27 юридичних та фізичних осіб з Китаю, Пакистану, Росії, Японії та Сінгапуру.
Торгові обмеження США
Список Міністерства торгівлі накладає торгові обмеження на фізичних та юридичних осіб, які, за оцінкою американської сторони:
- займаються діяльністю, спрямованою проти інтересів національної безпеки та зовнішньої політики країни;
- порушують етичні норми.
Міністерство торгівлі віддане ефективному використанню експортного контролю для захисту нашої національної безпеки,
– зазначає у заяві Раймондо.
Для експорту американських товарів або їх передачі всередині США на користь учасників списку американські компанії мають отримувати спеціальну ліцензію. У міністерстві розповіли, що видаватиметься вона з "презумпцією відмови".