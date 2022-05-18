Таку інформацію надає Bloomberg із посиланням на власні джерела у Міністерстві фінансів США. Водночас видання наголошує, що США розглядає й інший сценарій, аби зберегти фінансовий тиск на Росію

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Продовжити дозвіл чи спровокувати російський дефолт: США досі вагаються із рішенням

Як повідомляє видання, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) не планує продовжувати термін дії ліцензії, яка дозволяє обслуговувати суверенний борг Росії в доларах. Відомо, що він закінчується вже 25 травня. Цей крок позбавить державу-агресорку можливості виплачувати борг за державними облігаціями, що зробить дефолт практично неминучим.

Водночас за даними анонімних джерел, остаточне рішення наразі не прийняте. Посадовці Мінфіну вважають, що виплати Росії теж здатні похитнути економіку країни та спровокувати ще більші проблеми з резервами. Так, за їхніми словами, дозвіл на виплати допоможе спустошити скарбницю та переспрямувати ресурси, які направляються на фінансування агресії проти України.

Попередня виплата боргу: коротко

4 травня увесь світ очікував завершення 30-денного пільгового періоду, коли Росія могла погасити євробонди на суму 650 мільйонів доларів та уникнути дефолту. Безліч експертів прогнозували, що ця дата стане фатальною для країни-агресорки та наблизить її до межі дефолту. Утім, Росії таки вдалося здійснити виплати по євробондах у доларах.

Щоб розплатитися з боргами, Росія використала свої внутрішні резерви. США дозволив такий платіж, використовуючи такий же аргумент, як і зараз, – виплачуючи борги, країна-агресорка виснажує внутрішні резерви, тож це грає на руку як Україні, так і нашим союзникам.

27 травня Росія повинна здійснити нові виплати. Якщо це не вдасться, 25 червня в країні настане дефолт.

Нагадаємо, за підсумками квітня у річному вираженні інфляція Росії склала 17,83%. За підсумками року вона може досягнути значення 18 – 23%.

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