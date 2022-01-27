США вивчають, як можна додатково допомогти економіці Україні

27 січня 2022 , 09:34
Читать новость на русском

Джерело:

Держдеп США

У Вашингтоні вивчають додаткові можливості для підтримки економіки України. Вона потрібна на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.

Відповідну заяву про додаткову допомогу економіці України від Сполучених Штатів зробив під час пресконференції Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Читайте також Обмеження експорту сировини та зброї: США пропонують нові санкції проти Росії

США про додаткову допомогу економіці України

Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки,
– зазначив Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що мовиться про додаткову підтримку до тієї, яку Вашингтон Україні вже надає.

Блінкен наголосив, що європейські партнери та союзники роблять те саме.

Нова військова допомога від США: основне

Цікаво – США кажуть, що готові до війни з Росією: дивіться відео

Автор: Наталія Пристанська