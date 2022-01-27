Відповідну заяву про додаткову допомогу економіці України від Сполучених Штатів зробив під час пресконференції Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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США про додаткову допомогу економіці України

Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки,

– зазначив Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що мовиться про додаткову підтримку до тієї, яку Вашингтон Україні вже надає.

Блінкен наголосив, що європейські партнери та союзники роблять те саме.

Нова військова допомога від США: основне

Україна найближчим часом отримає нову партію військової допомоги від США. Дуже ймовірно, що її передадуть ще до кінця січня. Останнім часом Вашингтон вже тричі доставляв Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси.

Вперше літак з американським озброєнням сів у Києві у ніч на 22 січня. Він доставив, зокрема, 90 тонн летальної зброї.

Ввечері 23 січня у "Борисполі" приземлився другий борт з військовою допомогою – привезли 80 тонн летального озброєння.

Третя партія допомоги від США прибула в Україну 25 січня – передали сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

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