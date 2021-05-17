Немає доказів: США виключили Швейцарію зі списку валютних маніпуляторів

Міністерство фінансів США вирішило виключити Швейцарію зі списку валютних маніпуляторів, оскільки не змогли довести неправомірні дії підозрюваної країни. Чому Швейцарія взагалі опинилась під прицілом та які країни ще у подібному списку, розповідаємо далі.

Виключення з "чорного списку"

Мінфін США заявив, що немає жодних доказів того, що Швейцарія якимось чином перешкоджає коригуванню платіжного балансу або має несправедливі конкурентні переваги в міжнародній торгівлі.

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Зазначимо, що сам Національний банк Швейцарії відкидає звинувачення США у валютних маніпуляціях. Оскільки, для того, щоб вважатися валютним маніпулятором, країна повинна певною мірою втручатися в процеси на валютному ринку і мати великий профіцит експорту в США.

Чому Швейцарія опинилась під прицілом

У грудні 2020 року, під час президенства попереднього глави США Дональда Трампа, країна внесла Швейцарію до переліку можливих валютних маніпуляторів. Відмітимо, що Швейцарія не в перше потрапила до подібного списку, адже з 2016 по 2019 рік вона вже перебувала там.

Певною мірою, занесення країни до своєрідного "чорного списку" є дещо символічним кроком. Оскільки, закон США вимагає, щоб Мінфін почав двосторонні консультації з такими державами, але не накладає негайних штрафів на них.

Інші учасники "чорного списку" США

Зверніть увагу! Кожні пів року США проводить перевірку 20 головних торгових партнерів на предмет валютних маніпуляцій.

У 2019 році, в розпал торгової війни, США визнали валютним маніпулятором Китай – це був перший подібний випадок з 1994 року. Але в січні 2020 року з Пекіна зняли цей статус.

Міністерство фінансів постійно працює над протидією спроб іноземних економік штучно маніпулювати вартістю своїх нацвалют, що ставить американських працівників у несправедливе, невигідне становище,

​– прокоментувала глава відомства Джанет Єллен.

Нині у списку залишаються такі країни, як: Тайвань та В'єтнам. Також Мінфін США слідкує за валютною та торговою політикою Китаю, Японією, Південною Кореєю, Німеччиною, Італією, Індією, Сингапуром, Малайзією, Таїландом, Мексикою та Ірландією. Нагадаємо, що США закликає підняти світовий податок мінімум до 21%, що може вплинути на американські інвестиції в економіку Ірландської Республіки та збавити їх оберти.

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