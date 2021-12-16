В США центробанк погіршив прогноз росту ВВП на 2021 рік: який рівень базової ставки

Федеральна резервна система США (ФРС) вирішила зберегти рівень базової ставки на нулі. Разом з тим центробанк погіршив прогноз зростання ВВП країни до 5,5%.

ФРС пришвидшує згортання антикризових заходів

Регулятор США повідомив, що збирається пришвидшити згортання темпів покупки активів з ринку – викуп облігацій. В січні обсяг щомісячного викупу знизиться до 60 з 90 мільярдів доларів у грудні. Зауважимо, що про згортання антикризових заходів регулятор повідомляв ще на попередньому засіданні на початку листопада. Тоді передбачалось скорочення обсягу викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів (QE) зі 120 до 105 мільярдів доларів.

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Ситуація з інфляцією та монетарна політика

: програму викупу активів QE було запущено ФРС на початку пандемії у березні 2020 року. Ці дії забезпечували приплив ліквідності ринку, що було ключовим чинником зростання активів під час пандемії.

Базова ставка за підсумками останнього у 2021 році засідання ФРС залишилася на рівні 0 – 0,25%. Керівництво центробанку очікує трьох підвищень базової ставки у 2022 році та трьох у 2023 році. Варто зауважити, що попередній прогноз передбачав лише одне підвищення ставки 2022 року та два у 2023 році.

Комітет прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2: у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральним фондам на рівні від 0 до 1/4 відсотка. Оскільки інфляція протягом деякого часу перевищувала 2%,

– зазначили у ФРС.

Нагадаємо, що раніше прогноз рівня інфляції у 2021 році був на рівні 2% річних, однак нині вона складає 7% річних. Економічну ситуацію у США – високий рівень інфляції та жорстку монетарну політику – видання Bloomberg назвало одним з 10 економічних ризиків у 2022 році. Аналітики вважають, що у разі несприятливого поєднання факторів головна економіка світу підійде ближче до стагфляції.

Детальніше 10 найбільших економічних ризиків у 2022 році: рейтинг Bloomberg

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Прогноз зростання ВВП

Також ФРС погіршила прогноз зростання ВВП США у 2021 році до 5,5% з 5,9%, однак покращила його у 2022 році до 4,0% з 3,8%.

На 2023 рік центробанк також знизив очікування щодо зростання ВВП з 2,5% до 2,2%.

У 2024 році зростання ВВП США очікується на рівні 2%.

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