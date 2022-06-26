У США спрогнозували, скільки Росія втрачатиме через заборону на імпорт золота

Країни "Великої сімки" хочуть заборонити імпорт російського золота. В США вже підрахували, що через такі санкції Росія втрачатиме близько 19 мільярдів доларів на рік.

Ембарго на російське золото

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, офіційне оголошення про заборону очікується у вівторок. Він зазначив, що це ще більше ізолює Росію від світової економіки, запобігаючи її участі на ринку золота. Це буде частиною нових санкцій.

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Це ключовий експорт, ключове джерело доходів. Прийняття цього кроку відрізає цей потенціал і є постійною ілюстрацією тих кроків, які G7 може зробити колективно, щоб продовжити ізоляцію Росії та відрізати її від світової економіки,

– сказав анонімний високопосадовець.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що експорт золота є джерелом доходу Росії в 19 мільярдів доларів на рік, і його припинення матиме "значний" вплив на економіку Росії, яка вже відчуває вихід з ринку 1000 компанії через повномасштабну війну в Україні.

Європейський Союз теж підтримує ембарго на російське золото

Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що Європейський Союз готовий до впровадження санкцій проти російського золота, яке пропонують держави "Великої сімки".

"Ми з лідерами країн G7 домовились координувати санкційну політику. Це важливо для впровадження санкцій. І ми готові розглядати деталі і вивчити можливість накладання обмежень на золото так, щоб це було спрямовано проти російської економіки, а не проти нас", – зазначив він.

Центральний банк Росії зберігає понад 2000 метричних тонн золота на суму приблизно 140 мільярдів доларів і це є п’ятим за величиною сховищем у світі, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на Всесвітню раду з золота.

Золото довгий час розглядалося як порятунок від інфляції, але ціна дорогоцінного металу в цьому кварталі знизилася через зростання долара США. Ф'ючерси на золото нещодавно торгувалися по 1828,10 доларів за унцію (приблизно 28,35 грама).

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