США сприятиме енергетичній стабільності та безпеці України

США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів та посиленні енергетичної безпеки України. Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра енергетики України та тимчасово повірена у справах США.

Що обговорювали на зустрічі

Міністр енергетики України Герман Галущенко та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

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Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Міністр енергетики Герман Галущенко та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін / Фото Міненергетики

Також Окрему увагу на зустрічі сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Блокування з боку Росії поставок вугілля залізницею

Тож Галущенко нагадав, що Росія заблокувала постачання в країну вугілля залізницею, Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, наразі основний шлях постачання вугілля – морський.

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Нагадаємо, що з 1 листопада Росія припинила експортувати енергетичне вугілля Україні. Також згодом Росія почала перешкоджати поставкам вугілля з Казахстану й у листопаді всі вони були заблоковані.

Навіщо Україні вугілля Річ у тім, що українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля, котре нині в недостатньому обсязі.

"Газпром" скорочує обсяги транзиту газу через Україну

Також на зустрічі обговорювалася ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну. Нагадаємо, що тенденція скорочення прослідковується й у поточному році.

Від початку 2022 року російський "Газпром" знизив транзит газу через Україну до Словаччини у 3 рази.

Станом на 1 січня 2022 року показник знизився до 49,5. Водночас ще 31 грудня відповідна заявка становила 83,8 мільйона кубометрів.

Словацький газотранспортний оператор Eustream повідомив, що вже 2 січня вона становила 35,5 мільйона кубометрів. А 3 січня – знизилася до 26,1.

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