США скасували мита на українську сталь і вироби з неї

У США вирішили скасувати 25% мит на українську сталь та вироби з неї. Таке рішення діятиме протягом 12 місяців, тобто до травня 2023 року.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, над цим український уряд працював кілька років. Про скасування мита на українську сталь заявила секретар комерції Джина Раймондо.

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Скасування мита створює нові можливості

США скасували чверть мит, які запровадила адміністрація президента Дональда Трампа. Юлія Свириденко наголосила, що це поворотний момент у торговельних відносинах з США.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник голови Офісу Президента Андрій Сибіга уточнив, що Вашингтон скасував мито на українську сталь та вироби з неї на 1 рік.

Крім того, схоже рішення ухвалила Канада. Щоправда, там скасували мито на всю українську продукцію на 1 рік. Напередодні всі мита на рік на українську продукцію скасували в Європейському Союзі та Великій Британії.

Сибіга наголосив, що це досягнення, які сприяють нашій перемозі у війні з Росією.

Скасування мита на українську продукцію: головне

Уряд Великої Британії на запит українського президента Володимира Зеленського першим скасував мито на українську продукцію. У Лондоні наголосили, що це крок для підтримки української економіки, яка страждає в час війни.

Згодом таке ж рішення запропонували і в Єврокомісії. Володимир Зеленський наголосив, що це вигідне для Європи рішення, адже наша держава допоможе стабілізувати іноземні ринки.

Увечері 8 травня стало відомо, що Канада також скасувала мито на українські товари. Символічно, що це сталося під час візиту прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо до Києва.

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