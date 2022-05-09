Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, над цим український уряд працював кілька років. Про скасування мита на українську сталь заявила секретар комерції Джина Раймондо.

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Скасування мита створює нові можливості

США скасували чверть мит, які запровадила адміністрація президента Дональда Трампа. Юлія Свириденко наголосила, що це поворотний момент у торговельних відносинах з США.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник голови Офісу Президента Андрій Сибіга уточнив, що Вашингтон скасував мито на українську сталь та вироби з неї на 1 рік.

Крім того, схоже рішення ухвалила Канада. Щоправда, там скасували мито на всю українську продукцію на 1 рік. Напередодні всі мита на рік на українську продукцію скасували в Європейському Союзі та Великій Британії.

Сибіга наголосив, що це досягнення, які сприяють нашій перемозі у війні з Росією.

Скасування мита на українську продукцію: головне

Уряд Великої Британії на запит українського президента Володимира Зеленського першим скасував мито на українську продукцію. У Лондоні наголосили, що це крок для підтримки української економіки, яка страждає в час війни.

Згодом таке ж рішення запропонували і в Єврокомісії. Володимир Зеленський наголосив, що це вигідне для Європи рішення, адже наша держава допоможе стабілізувати іноземні ринки.

Увечері 8 травня стало відомо, що Канада також скасувала мито на українські товари. Символічно, що це сталося під час візиту прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо до Києва.

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