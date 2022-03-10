Відповідне масштабне рішення американські парламентарі схвалили ввечері середи, 9 березня.

Читайте також Росія та Білорусь на межі дефолту, – Світовий банк

Як розподілять 13,6 мільярда доларів

4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців.

6,7 мільярда доларів піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки виділили економічну допомогу.

Зверніть увагу! Рада директорів МВФ погодить виділення Україні екстреного фінансування на 1,4 мільярда доларів на подолання економічного шоку, спричиненого війною.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Більше про заборону США на імпорт нафти з Росії: дивіться відео