Відповідне масштабне рішення американські парламентарі схвалили ввечері середи, 9 березня.
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Як розподілять 13,6 мільярда доларів
- 4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців.
- 6,7 мільярда доларів піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.
Окрім цього, Сполучені Штати Америки виділили економічну допомогу.
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