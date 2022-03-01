У США призупинили торги акціями Yandex та Ozon
Джерело:Reuters
Нью-Йоркська біржа і Nasdaq призупинили торги акціями Yandex, Ozon та інших російських компаній. Рішення прийняли на фоні впровадження все жорсткіших санкцій проти країни-агресора.
Зокрема призупинені акції: Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC, Qiwi PLC і Yandex, Cian PLC, Mechel PAO і Mobile TeleSystems PAO.
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Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і прагнемо захищати стабільність ринку та забезпечувати впевненість нашим клієнтам і ширшій галузі,
– сказав представник The Depository Trust and Clearing Corporation.
Нагадаємо, що у Росії Московська біржа вже другий день поспіль не відкриває торги, щоб відтягнути момент обвалу акцій всіх компаній. Зате на Лондонській біржі акції російських компаній лише за 28 лютого обвалилися суттєво:
- акції російського Сбербанку обвалилися на 75%;
- TCS Group (власник банку "Тинькофф") впали на 78%;
- "Газпрому" – на 60%;
- НОВАТЭК – на 54%;
- "Роснефти" – на 45,5%.