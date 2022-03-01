Зокрема призупинені акції: Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC, Qiwi PLC і Yandex, Cian PLC, Mechel PAO і Mobile TeleSystems PAO.

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Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні і прагнемо захищати стабільність ринку та забезпечувати впевненість нашим клієнтам і ширшій галузі,

– сказав представник The Depository Trust and Clearing Corporation.

Нагадаємо, що у Росії Московська біржа вже другий день поспіль не відкриває торги, щоб відтягнути момент обвалу акцій всіх компаній. Зате на Лондонській біржі акції російських компаній лише за 28 лютого обвалилися суттєво:

акції російського Сбербанку обвалилися на 75%;

TCS Group (власник банку "Тинькофф") впали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефти" – на 45,5%.

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