США пригрозили іноземним банкам санкціями за допомогу Росії

У США закликали міжнародні банки не допомагати Росії. В іншому випадку проти них також введуть відповідні санкції.

Про це розповів заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо. Сполучені Штати шукають способи, як попередити обхід санкцій країною-агресоркою.

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США вводитимуть санкції проти міжнародних банків, якщо ті допомагатимуть Росії

Адміністрація президента США Джозефа Байдена закликає міжнародні банки не допомагати Росії ухилятися від санкцій. Фінустанови попереджають, що вони ризикують втратити доступ до ринків у Сполучених Штатах і Європі, якщо підтримають підсанкційний російський бізнес або олігархів.

США має намір продовжувати тиснути на економіку країни-агресорки, аби змусити її припинити війну проти України. Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів детально розповів про наслідки допомоги росіянам у подоланні санкцій.

Навіть якщо фінансова установа базується в країні, яка не ввела санкції проти Росії, вона все одно може зіткнутися з негативними наслідками порушення американських або європейських обмежень, зокрема відключенням від цих фінансових систем.

Якщо ви надаєте матеріальну підтримку фізичній чи юридичній особі під санкціями, ми можемо розширити наш режим санкцій на вас і використовувати наші інструменти, щоб вас переслідувати,

– зауважив Адейемо.

Він наголосив, що США та партнери діятимуть, навіть якщо країні-агресорці допомагатимуть банки, які розташовані у країнах, які поки не ввели проти неї обмежень.

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США хочуть запобігти обходу санкцій Росією

Адміністрація Байдена наклала жорсткі обмеження на російські банки, олігархів та Центральний банк. Для боротьби з ухиленням країною-агресоркою від санкцій США координували свої дії з союзниками в Європі та Азії.

Зокрема, на зустрічі, яку проводив Інститут міжнародних банкірів, були присутні представники фінустанов з Китаю, Бразилії, Ірландії, Японії та Канади. Адейемо зазначив, що американські банки були обережними, аби уникнути порушення санкцій. Проте російські олігархи та підприємства прагнули створити трасти та використовувати проксі як обхідний шлях.

Він також вказав на фірми, які можуть допомагати підсанкційним олігархам, які намагаються перемістити свої яхти в різні порти, щоб уникнути арешту. Більшість юрисдикцій дотримувалися санкцій, однак, до прикладу, Об'єднані Арабські Емірати продовжують надавати безпечний притулок для російських активів. Зокрема, у Дубаї пришвартували яхти кількох російських олігархів.

"Ви бачили, як низка російських яхт переміщуються з портів країн, які розширили санкції, у країни, які цього не зробили. Ми хочемо пояснити людям, що якщо ви – фінансова установа, і у вас є компанія, яка є клієнтом, що надає матеріальну підтримку одній з цих яхт, ви могли б підпадати під нашу матеріальну підтримку", – зауважив заступник міністра.

Він додав, що міжнародним банкам потрібно впевнитися, що вони стежать не лише за потоками коштів у свою фінансову установу. Також їм необхідно нагадувати компаніям, яких вони підтримують, що не варто надавати матеріальну підтримку російським олігархам чи російському бізнесу.

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