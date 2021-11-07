Відповідну заяву президент США зробив 6 листопада, відповідаючи у Білому домі на запитання журналіста про те, чи санкціонує він продаж нафти зі стратегічного резерву держави.

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У нашому арсеналі є й інші інструменти, які ми можемо використовувати у відповідний час. Ми можемо отримати більше енергопродуктів через трубопровід, образно та буквально кажучи,

– сказав Джо Байден.

ОПЕК+ відкинула прохання США

ОПЕК+, група нафтовиробників, що включає Саудівську Аравію, Росію та інші країни, відкинула прохання США вийти за рамки попереднього плану збільшення видобутку нафти на 400 000 барелів на день, починаючи з грудня.

Ціни на нафту перевищили 80 доларів за барель, що спричинило підвищення цін на бензин та інші види палива для споживачів.

Я не очікую, що ОПЕК відповість, що Росія та/або Саудівська Аравія дадуть відповідь на наше прохання. Вони збираються закачати ще трохи нафти. Інша річ, чи вони закачають достатньо нафти,

– додав президент.