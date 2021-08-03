США оголосили про надзвичайні заходи через досягнення "стелі" держборгу

Державний борг США досяг "стелі", а країні загрожує безпрецедентний дефолт. Через це Конгрес починає запроваджувати низку додаткових надзвичайних заходів.

Держборг досяг ліміту

Визначення періоду застосування надзвичайних заходів ускладнюється пандемією коронавірусу. Про це заявила міністерка фінансів Джанет Йеллен у листі лідерам Демократичної і Республіканської партій.

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Вона закликала Конгрес діяти якомога швидше.

Я пишу, щоб тримати вас в курсі тих дій, які Мінфін схвалює щодо ліміту боргу. Цей лист є повідомлення про додаткові надзвичайні заходи, які Мінфін почав вже залучати,

– наголосила міністерка.

Які інвестиції скоротять у США:

інвестиції у фонд з виплати пенсій по старості та інвалідності,

фонд медстрахування пенсіонерів поштової служби,

державний інвестиційний фонд цінних паперів.