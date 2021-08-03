Держборг досяг ліміту

Визначення періоду застосування надзвичайних заходів ускладнюється пандемією коронавірусу. Про це заявила міністерка фінансів Джанет Йеллен у листі лідерам Демократичної і Республіканської партій.

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Вона закликала Конгрес діяти якомога швидше.

Я пишу, щоб тримати вас в курсі тих дій, які Мінфін схвалює щодо ліміту боргу. Цей лист є повідомлення про додаткові надзвичайні заходи, які Мінфін почав вже залучати,
– наголосила міністерка.

Які інвестиції скоротять у США:

  • інвестиції у фонд з виплати пенсій по старості та інвалідності,
  • фонд медстрахування пенсіонерів поштової служби,
  • державний інвестиційний фонд цінних паперів.

Що відомо про борг США

Станом на кінець липня 2021 року держборг становив близько 28,5 трильйона доларів. Уряд більше не може нарощувати борг через розміщення нових держпаперів. Йеллен вже попереджала Конгрес про загрозу дефолту і супутнього непоправного збитку для економіки країни.