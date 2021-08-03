Держборг досяг ліміту
Визначення періоду застосування надзвичайних заходів ускладнюється пандемією коронавірусу. Про це заявила міністерка фінансів Джанет Йеллен у листі лідерам Демократичної і Республіканської партій.
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Вона закликала Конгрес діяти якомога швидше.
Я пишу, щоб тримати вас в курсі тих дій, які Мінфін схвалює щодо ліміту боргу. Цей лист є повідомлення про додаткові надзвичайні заходи, які Мінфін почав вже залучати,
– наголосила міністерка.
Які інвестиції скоротять у США:
- інвестиції у фонд з виплати пенсій по старості та інвалідності,
- фонд медстрахування пенсіонерів поштової служби,
- державний інвестиційний фонд цінних паперів.