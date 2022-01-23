Про це пише американське видання з посиланням на високопосадовців адміністрації США.

Важливо "Готові підтримати, але": чи відправить Британія свої війська в Україну у разі вторгнення Росії

Необхідність такого обговорення стала "невідкладною" після того, як переговори глави МЗС Росії із держсекретарем США Ентоні Блінкеном дали "мінімальний прогрес". У Вашингтоні побоюються, що можливий конфлікт в Україні може вдарити по поставках газу.

Ми дивимося, як можна підготуватися до цього, особливо в середині зими з дуже низькими запасами,

– сказав неназваний чиновник Білого дому.

Співрозмовник видання зауважив, що існує потенціал забезпечення довгострокових гарантій постачання газу з Катару, оскільки ця країна планує значно збільшити виробництво палива протягом наступних кількох років.

Відомо, що Катар вже розпочав переговори про можливе постачання з Європою та Великою Британією. Крім того, президент США Джо Байден у січні має провести переговори з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом аль-Тані у Вашингтоні.

Загроза вторгнення Росії в Україну

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, для цього залучать приблизно 175 тисяч військовослужбовців Росії.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити нового вторгнення Росії до України.

Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не панікувати, адже "ризики не стали більшими".

Чи допустять США вторгнення в Україну: дивіться більше у WTF