США не дають гроші Україні просто так, – інвестиційний банкір про реформи в державі
Джерело:24 канал
На кількість грошей, які Сполучені Штати Америки дають Україні, не вплине ситуація в Афганістані. Американці в будь-якому разі допомагають нашій державі.
Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, США співпрацюють насамперед з українським суспільством.
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США бачать в українському суспільстві союзника
Країна бачить в українському суспільстві союзника з тотожними цінностями. Відтак США і надають підтримку.
В американців достатньо ресурсів, але вони не дають гроші Україні просто так. Бо розуміють, що це не допоможе Україні змінитись,
– наголосив Фурса.
Він зауважив, що американці дають рівно стільки, щоб наша держава почала триматись на плаву і продовжувала робити реформи. "Байден, будь-який американський посадовець чудово розуміє, що якщо Україні дати просто так 20 мільярдів доларів, то на цьому закінчаться всі реформи на найближчі роки", – вважає інвестиційний банкір.
Фурса: Байдену потрібні переможні кейси
США безперечно підтримуватись Україну на шляху впровадження реформ. Але в цьому випадку, як вважає Фурса, багато залежить саме від української влади.
"Байдену (Джо – 24 канал) потрібні переможні кейси в Україні. Але це не означає передати гроші Україні", – додав інвестиційний банкір.
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Гроші США – для України: що відомо
- Сполучені Штати Америки неодноразово виділяли фінансову підтримку нашій державі.
- Американський президент виділить для України 60 мільйонів доларів, аби Україна зміцнила оборонну сферу.
- Український бюджет у 2020 році отримав майже 300 мільйонів доларів.
- В бюджеті США на 2021 рік також передбачена допомога для України: 250 мільйонів з Пентагону і 115 мільйонів із програми іноземного військового фінансування Держдепу.