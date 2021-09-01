Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, США співпрацюють насамперед з українським суспільством.

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США бачать в українському суспільстві союзника

Країна бачить в українському суспільстві союзника з тотожними цінностями. Відтак США і надають підтримку.

В американців достатньо ресурсів, але вони не дають гроші Україні просто так. Бо розуміють, що це не допоможе Україні змінитись,

– наголосив Фурса.

Він зауважив, що американці дають рівно стільки, щоб наша держава почала триматись на плаву і продовжувала робити реформи. "Байден, будь-який американський посадовець чудово розуміє, що якщо Україні дати просто так 20 мільярдів доларів, то на цьому закінчаться всі реформи на найближчі роки", – вважає інвестиційний банкір.

Фурса: Байдену потрібні переможні кейси

США безперечно підтримуватись Україну на шляху впровадження реформ. Але в цьому випадку, як вважає Фурса, багато залежить саме від української влади.

"Байдену (Джо – 24 канал) потрібні переможні кейси в Україні. Але це не означає передати гроші Україні", – додав інвестиційний банкір.

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