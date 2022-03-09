США надасть Україні та союзникам 13,6 мільярда доларів

Лідери Конгресу США досягли двопартійної угоди про надання Україні та союзникам 13,6 мільярда доларів допомоги. Скільки отримає Україна та як розподілять кошти, читайте далі.

Як розподілять 13,6 мільярда доларів

4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців.

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6,7 мільярда доларів піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.

Також виділено економічну допомогу. Видання Associated Press зазначило, що виділення коштів у відповідь на цинічний напад Росії, який спустошив частину України та спричинив найгіршу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни, отримало міцну двопартійну підтримку.

Підтримка Конгресом виділення коштів

Нагадаємо, що минулого тижня президент США Джо Байден попросив 10 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну допомогу. Однак підтримка демократів і республіканців була настільки серйозною, що сума зросла до 12 мільярдів доларів у понеділок та 13,6 мільярда лише через день, підкреслюють в Associated Press.

Ми збираємося підтримувати їх проти тиранії, гноблення, насильницьких актів підкорення,

– сказав Байден у Білому домі.

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