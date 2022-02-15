США нададуть Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій

Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні гарантії суверенних кредитів. За його словами, мовиться про виділення близько одного мільярда доларів.

Державний секретар Сполучених Штатів повідомив, що ці кошти призначатимуться для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії,

– зазначив Ентоні Блінкен.

У Державному департаменті США нагадали, що у період з 2014 по 2016 роки надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на 1 мільярд доларів. Ці кошти допомогли:

стабілізувати економіку на тлі попередньої російської агресії;

втілити порядок денний економічних реформ, підкріплений співпрацею з МВФ.

Зеленський подякував Штатам

Володимир Зеленський вказав, що зараз можна спостерігати "стратегічне партнерство у дії".

Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі 1 мільярда доларів і доступні для проєктів в Україні 3 мільярди доларів. Дякую Джо Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!

– наголосив президент.

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