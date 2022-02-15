Державний секретар Сполучених Штатів повідомив, що ці кошти призначатимуться для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
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Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії,
– зазначив Ентоні Блінкен.
У Державному департаменті США нагадали, що у період з 2014 по 2016 роки надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на 1 мільярд доларів. Ці кошти допомогли:
- стабілізувати економіку на тлі попередньої російської агресії;
- втілити порядок денний економічних реформ, підкріплений співпрацею з МВФ.
Зеленський подякував Штатам
Володимир Зеленський вказав, що зараз можна спостерігати "стратегічне партнерство у дії".
Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі 1 мільярда доларів і доступні для проєктів в Україні 3 мільярди доларів. Дякую Джо Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!
– наголосив президент.