Державний секретар Сполучених Штатів повідомив, що ці кошти призначатимуться для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Ця пропозиція – у поєднанні з міцним партнерством між Україною, МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами – зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для свого народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії,

– зазначив Ентоні Блінкен.

У Державному департаменті США нагадали, що у період з 2014 по 2016 роки надали Україні три окремі гарантії суверенних кредитів на 1 мільярд доларів. Ці кошти допомогли:

стабілізувати економіку на тлі попередньої російської агресії;

втілити порядок денний економічних реформ, підкріплений співпрацею з МВФ.

Зеленський подякував Штатам

Володимир Зеленський вказав, що зараз можна спостерігати "стратегічне партнерство у дії".

Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі 1 мільярда доларів і доступні для проєктів в Україні 3 мільярди доларів. Дякую Джо Байдену за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови!

– наголосив президент.

Зверніть увагу! Через російську загрозу Захід взявся спрямовувати до України фінансову допомогу різними шляхами. Зокрема, у Сполучених Штатах серйозно вивчали додаткові можливості для підтримки економіки нашої держави.

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