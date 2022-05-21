Росія відкинула заклики високопоставлених представників ООН і західних офіційних осіб припинити блокаду Чорного моря, яка не дозволяє Україні експортувати більшу частину свого зерна на світові ринки. Це спричинило підвищення цін і посилило дефіцит продовольства.

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Росія заявляє, що саме санкції спричинили зростання цін

На засіданні Ради Безпеки ООН російський посол Василь Небензя цинічно заявив, що зростання цін на харчові продукти буцімто спричинили саме санкції Заходу проти країни-агресорки та інші фактори, а не війна, яка вже майже 3 місяці триває в Україні. Водночас він не визнає закликів до переговорів про відвантаження зерна з Одеси та інших українських портів.

Спроби висунути нам звинувачення – не просто абсурдні, а й блюзнірські,

– заявив Небензя.

На цій зустрічі також були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен, високопоставлені західні чиновники та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Вони намагалися дипломатично ізолювати Росію на форумах ООН та інших міжнародних зібраннях.

Попри це, постійне місце Москви в Раді Безпеки дає їй право вето проти будь-яких обов'язкових резолюцій щодо припинення війни в Україні, надання гуманітарної допомоги тощо. Водночас країна-агресорка посилила свою військово-морську присутність у Чорному морі, захопивши українські порти та блокуючи судноплавство в та з Одеси.

За словами Блінкена, наразі обов'язок прийняти рішення про постачання продовольства лежить лише на Москві. Він додав, що 20 мільйонів тонн зерна зараз перебувають в українських зерносховищах, тож світові запаси продовольства скорочуються.

Зверніть увагу! Наразі Росія розглядає продовольство як дипломатичний важіль. Колишній президент країни-агресорки Дмитро Медведєв заявив, що саме їжа є "тихою, але загрозливою" зброєю Кремля. За його словами, Росія не буде постачати сільськогосподарську продукцію "супротивникам".

З Білорусі можуть частково зняти санкції

Гутерреш регулярно зустрічається з російськими, турецькими та українськими посадовцями в надії домовитися про морський шлях для експорту зерна з України. На заміну він обіцяє допомогти полегшити експорт російських та білоруських добрив.

"Ми працюємо над тим, аби знайти угоду, яка дозволить Україні експортувати продовольство не лише потягами, а й Чорним морем, а також вивести російське виробництво харчових продуктів та добрив на світові ринки без обмежень", – заявив генсек ООН.

За словами дипломатів, Росія намагалася відрізати узбережжя України та не брала значущої участі в переговорах з Гутеррешем. Водночас він і американські чиновники вивчають інший можливий маршрут експорту українського зерна – залізницею з Білорусі до литовського порту Клайпеда.

Як заохочення для Лукашенка, чиновники розглядають можливість скасування санкцій щодо промисловості калійних добрив на 6 місяців. Вашингтон запровадив ці обмеження торік через жорстке придушення протестів у Білорусі.

Проте, за словами експертів, білоруського залізничного маршруту та інших наземних і річкових маршрутів, які розглядають в Європі, буде недостатньо, щоб переміщувати мільйони тонн зерна, які щорічно експортує Україна.

Виконавча директорка аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер заявила, що переведення морського експорту зерна та соняшникової олії на залізницю забезпечить лише 10% від довоєнного рівня.

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